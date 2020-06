David Beckham investeert in esports

David Beckham zit na zijn voetbalcarrière niet stil. De ex-speler van Manchester United en Real Madrid is niet alleen voorzitter van de Amerikaanse club Inter Miami, hij investeert ook in een esports-bedrijf.

Het bedrijf zal Guild eSports heten en opereren vanuit Londen. In een eerste fase zullen ze zich met de games FIFA, Fortnite en Rocket League bezighouden. Daarna zullen ze zien wat de markt kan aanbieden.

"Doorheen mijn carrière heb ik het geluk gehad om met de beste spelers ter wereld samen te werken", reageert Beckham zelf. "Ik was getuige van de passie en de gedrevenheid die horen bij het presteren op het allerhoogste niveau. Die gedrevenheid leeft nu bij onze esports-atleten en bij Guild willen we een nieuwe standaard zetten voor de toekomst. We zullen toegewijd zijn om jonge talenten te steunen in hun carrière in de esports", klonk het in een statement.

Gaming en esports zat al even in de lift, maar door de coronaquarantaine is de industrie alleen meer gegroeid.