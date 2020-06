Het dilemma 'Dewaele': laat Anderlecht gegeerde Dewaele op zijn voorkeurspositie ontwikkelen of zoekt hij andere oorden op?

Sieben Dewaele moet een knoop doorhakken. Komt hij volgend seizoen voor Anderlecht uit, met het risico dat hij weer niet op zijn favoriete positie mag spelen? Of vertrekt hij (op huurbasis) om zich verder te ontplooien als centrale middenvelder? De interesse is er alvast.

Sieben Dewaele, Antoine Colassin, Marco Kana, Sambi Lokonga, Jérémy Doku, …. Ze hebben allemaal iets gemeen. De talenten komen uit de jeugdopleiding van Anderlecht en kregen dit seizoen hun kans in het eerste elftal. Bij eerstgenoemde lag dat toch ietsje anders, want in tegenstelling tot zijn ploegmakkers stond hij bijna nooit op zijn favoriete positie.

De 21-jarige Jonge Duivel is op Neerpede geschoold als centrale middenvelder en dat is ook de positie waar Dewaele zich verder wil ontwikkelen. Liefst als verdedigende middenvelder ‘op de zes’, of een rijtje hoger ‘op de acht’. Dit seizoen werd hij echter vooral ingezet als flankverdediger, voornamelijk op links. In balbezit kneep hij weleens naar binnen, maar Dewaele wil toch gewoon op zijn voorkeurspositie starten.

Belgische interesse voor Dewaele

En bij Anderlecht is het niet zeker of dat volgend seizoen wel kan. Een vertrek behoort dus tot de mogelijkheden én er is voldoende interesse: in België, Nederland en Portugal en van een Oostenrijkse topclub en uit de top van de Italiaanse Serie B. Maar… Anderlecht is niet happig om hem te laten gaan. Zit er een uitleenbeurt aan te komen voor de belofte-international?