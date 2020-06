Manchester United trekt in extremis winst over de streep en staat in halve finale FA Cup

Manchester United nam het vanavond op tegen Norwich in de kwartfinale van de FA Cup.

Manchester United en Norwich gingen tegen elkaar uitmaken wie er als eerste een plekje kreeg in de halve finale. In een wedstrijd waarin het overwicht vooral voor Manchester United was, was het toch tot de laatste minuut knokken voor de uitploeg.

Het was wachten tot de tweede helft wanneer Odion Ighalo Manchester United op voorsprong bracht. De goal was verdiend en United leek de wedstrijd ook onder controle te hebben, maar een kwartier voor tijd bracht Rodd Cantwell Norwich enig mooi langszij.

De wedstrijd ging naar verlengingen, maar door een rode kaart voor Timm Klose moest Norwich die wel met tien aanvatten. Lang leek de wedstrijd op strafschoppen uit te draaien, maar in extremis bezorgde Harry Maguire Manchester United alsnog de zege. Door de zege is Manchester United als eerste geplaatst voor de halve finale van de FA Cup.