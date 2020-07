Cercle Brugge wil twee transfers zo snel mogelijk afronden

Cercle Brugge hoopt zo snel mogelijk twee nieuwe spelers te kunnen voorstellen. De Vereniging is rond met Franck Kanouté en Petter-Jan Hauge.

De Noorse spits komt over van Bodo Glimt en wordt volgende week verwacht voor de medische testen. De deal is dus wel al rond. De Noorse jeugdinternational was vorig seizoen goed bij schot met 9 doelpunten in 29 wedstrijden. Ook dit seizoen was hij al productief. In drie wedstrijden was hij goed voor twee doelpunten en drie assists.

De 21-jarige Franck Kanouté wordt ten laatste morgen op de club verwacht. De verdedigende middenvelder moet voor extra power zorgen. Kanouté komt uit de jeugdopleiding van Juventus, maar koos voor een stapje terug bij Pescara.

Het afgelopen seizoen werd hij uitegeleend aan Cosenza uit de Serie B.