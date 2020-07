Waasland-Beveren vestigt hoop op... Pro League: "Veel clubs tot besef gekomen dat beslissing toch niet de beste was"

Waasland-Beveren kreeg donderdag een serieuze klap nadat de BMA had geoordeeld dat hun degradatie correct was verlopen. Het niet antwoorden op of ze de 30ste speeldag wilden afwerken, brak hen zuur op. Nu moet de club hopen op het BAS of... op de Algemene Vergadering van de Pro League.

Nochtans had niemand de beslissing van de BMA zien aankomen. "We hadden absoluut veel hoop nadat het auditoraat tot drie keer toe een positief advies had gegeven", aldus Tom Rombouts, de clubadvocaat, in HLN. "We moeten de beslissing van een rechtsprekend college respecteren, maar dit is heel teleurstellend. Zeker nadat we er zo hard en lang voor gevochten hebben."

Het BAS kan de nietigheid van de vorige Algemene Vergadering nog uitspreken en op 7 juli ligt ook het voorstel van Cercle-voorzitter Goemaere van 18 met mini-play-offs op tafel. "Ik heb het aangepaste voorstel ook vernomen", aldus Rombouts. "Door de lopende procedures en het verstrijken van de dagen zijn veel clubs toch tot het besef gekomen dat de beslissing van de Pro League misschien toch niet de meest gedragen of meest verstandige is geweest."

"Je merkt dat er een kentering aan de gang is. Of dat effectief zo zal zijn op 7 juli moeten we nog zien. Als we uitgaan van de houding van de clubs de voorbije weken, dan maakt het voorstel van Cercle Brugge zéker kans om erdoor te komen."