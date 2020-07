Brugs talent aast op vertrek uit België: "Op RSC Anderlecht en Genk na krijgen jongeren geen kans bij Belgische clubs"

Bij blauw-zwart ontbolsterde Charles De Ketelaere afgelopen seizoen, maar lang niet elk Brugs talent maakt dergelijke stormachtige ontwikkeling door. Cyril Ngonge lijkt bijvoorbeeld niet meer in de plannen te passen van de landskampioen.

De flankaanvaller maakte vorig seizoen de overstap naar het belofteteam van PSV. Na zijn huurbeurt bij de lampenclub keert de 20-jarige aanvaller terug naar Jan Breydel, maar daar lijkt hij niet lang meer te vertoeven volgens zijn vader Michel Ngonge.

"Hij heeft nog een contract voor één seizoen bij Club Brugge, maar op RSC Anderlecht en Genk na krijgen jongeren geen kans bij Belgische clubs. Ze laten liever spelers van boven de dertig spelen", zegt hij in The Watford Observer.

Aan interesse lijkt er alvasr geen gebrek. "Vier clubs hebben ons al gecontacteerd. Twee van de Eredivisie, één club uit de Ligue 1 en één ploeg uit België. Maar mijn droom is om hem in Engeland te zien spelen, bij Watford", besluit de ex-spits van 'The Hornets'.