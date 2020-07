Frutos kreeg drie jaar geleden op een verkeerd moment de sleutels in handen bij Anderlecht: "Het verschil is dat er nu echt over voetbal wordt gepraat"

Nicolas Frutos vertrok in 2017 bij Anderlecht na een korte en niet bijster succesvolle passage als trainer ad interim. De liefde van 'de Reiger' voor de club van zijn hart bleef al die tijd groot en drie jaar later zit de Argentijnse spits terug op de plaats waar hij moet zitten.

In Het Nieuwsblad komt Frutos nog eens terug op die kortstondige passage als T1 bij paars-wit. "Anderlecht was op dat moment mijn thuis niet meer. Kijk, met elke filosofie kun je succes boeken, maar Weiler had een counterploeg gecreëerd en daar hou ik niet van. Toen ik overnam, wilde ik te veel ineens veranderen. Ik was ongeduldig, terwijl het net tijd kost om mooi voetbal te brengen."

Dat ondervond ook Kompany bij zijn intrede. "Het verschil is dat er nu echt over voetbal wordt gepraat. In elke hoek van de club. Het project van Vincent past bij Anderlecht. Offensief voetbal met de eigen jeugd. Ja, je kunt vijftien spelers kopen voor honderd miljoen, maar het is beter om ze zelf op te leiden."

Meestrijden voor de prijzen

En dat moet snel weer voor succes zorgen. "Als ik zie welke stappen jongens als Colassin of Sambi Lokonga al zetten, dan zullen we in de toekomst weer strijden voor de prijzen. Oké, vorig jaar verloren we geregeld in het seizoenbegin, maar net voor de coronacrisis domineerden we elke tegenstander."