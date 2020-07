Francky Dury ziet in eerste oefenmatch al meteen twee spelers ernstig geblesseerd uitvallen

Frankcy Dury zal niet tevreden zijn na de eerste oefenmatch. Het geleverde spel en het resultaat was achteraf gezien van minder belang, want Dury zag twee spelers geblesseerd uitvallen.

Zowel Damien Marcq als jonkie Max De Ruyter moesten vroegtijdig het veld verlaten. "Het is teleurstellend, want het zijn twee zware blessures. Beide hebben hun enkel omgeslagen", gaf Dury mee in een eerste reactie.

Over de wedstrijd op zich was Dury ook niet echt overtuigd. "We begonnen zwak. Cercle was scherper. Ze scoorden dan ook als eerste en daardoor kreeg Cercle Brugge vertrouwen. Ze waren beter in de balcirculatie en hadden de betere kansen."

Over de tweede helft was Dury wel tevreden. "We hebben het evenwicht hersteld in de tweede helft. We zorgden voor dreiging en daar komen twee knappe doelpunten van Berahino uit. Ik heb veel goeie zaken gezien, maar ook veel werkpunten."

In een oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge speelde Zulte-Waregem 2-2 gelijk. Hoelang de twee spelers out zullen zijn, moet nog blijken.