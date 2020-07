Eentje om in het oog te houden volgend seizoen: ook Roberto Martinez heeft 22-jarige middenvelder al op de radar staan

Je hebt van die jongens waar van hun 16de al veel drukte om gemaakt wordt terwijl ze nog moeten doorbreken. En dan heb je jongens die al enkele jaren op een hoog niveau spelen, maar die onder de radar vliegen. Al lijkt die periode voor Orel Mangala voorbij.

Mangala promoveerde vorige week met VfB Stuttgart naar de Bundesliga. Er is al veel interesse voor hem, maar Stuttgart wil er nu alles aan doen om hem te houden. In het seizoen 2018-2019 leenden ze hem nog uit aan Hamburg, maar daar is nu geen sprake meer van. De 22-jarige middenvelder is een titularis geworden en iedereen ziet zijn potentieel. "Hij is jong en weet wat de intenties van de coach met hem zijn", aldus sportief directeur Sven Mislintat. "Als hij weet wat goed is voor zijn carrièreplanning blijft hij nog zeker een seizoen."

Hij was bij Anderlecht al één van de grote talenten, maar merkwaardig genoeg kreeg hij er nooit zijn kans bij de eerste ploeg. Ex-beloftencoach Johan Walem was echter al een grote fan van hem, maar gaf hem ook de raad om iets meer doorzettingsvermogen en karakter te tonen. Die aanwijzing heeft Mangala ter harte genomen.

In de spotlights

Walem maakte ook bondscoach Roberto Martinez attent op de kwaliteiten van Mangala: dribbelvaardig, goeie vista en inzetbaar op alle posities op het middenveld. Met zijn kleine, snelle stappen lijkt de bal aan zijn voet te kleven. Volgend seizoen zullen de spotlights meer op hem gericht zijn in de Bundesliga, maar daar lijkt hij nu helemaal klaar voor.

Mangala is lang uit de schijnwerpers gebleven, maar het komend seizoen moet daar verandering in brengen. Naar verluidt is ook Roberto Martinez heel nieuwsgierig wat hij voor de toekomst van de Rode Duivels zou kunnen betekenen...