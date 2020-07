Technisch directeur van Monaco én Cercle Brugge: "Beide clubs zijn even belangrijk voor mij"

Gisteren werd in Monaco de nieuwe technisch directeur van de club voorgesteld: Paul Mitchell. Opvallend is dat hij zowel de Monegasken als Cercle Brugge onder handen gaat nemen. Maar dat is geen probleem. En er zal ook geen voorkeursbehandeling zijn, beweert hij.

Zo gaat hij beide clubs evenwaardig behandelen. “Ik zie AS Monaco en Cercle Brugge als één geheel”, vertelde hij over zijn dubbele opdracht. “Het project in Brugge is voor mij even belangrijk als dat hier in Monaco. De synergie tussen beide clubs moet er voor zorgen dat in beide clubs het aanwezige talent maximaal wordt gestimuleerd om tot het hoogst mogelijke rendement te komen."

Maar Mitchell wil ook meer resultaten zien. "Daarvoor is de voorbije jaren een basis gelegd, maar de resultaten waren niet altijd in overeenstemming met de ambities. Het is mijn opdracht ervoor te zorgen dat de samenwerking tot betere resultaten zal leiden.”