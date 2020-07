Antwerp heeft wel héél zwaar competitiebegin: "Tegen vier play-off 1-ploegen plus de Europese voorrondes"

Sven Jaecques, net verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van de Pro League, bekeek de kalender vluchtig en kwam tot de conclusie dat Antwerp een heel straffe competitiestart te wachten staat.

AA Gent thuis, Genk op verplaatsing, Charleroi thuis, Cercle uit en Club Brugge uit... Ziedaar de eerste vijf speeldagen van Antwerp. "Tegen vier play-off 1-ploegen... Tel daarbij nog de Europese voorrondes en je weet dat het héél, héél zwaar gaat worden", aldus Jaecques.

Daarbij ook nog dé wedstrijd waar elke Antwerp-fan naar uitkijkt: tegen Club Brugge. "Een gigantische topmatch zonder publiek... Hopelijk verandert er nog iets", zegt Jaecques, die dus liever in Jan Breydel met publiek speelt.

Hij gaf ook kort commentaar op zijn verkiezing tot de Raad van Bestuur van de Pro League. "Waarom ik me kandidaat stelde? Er moet vernieuwing komen. Kijk, er is onmiskenbaar veel competentie aanwezig, maar de communicatie en de werking van de Pro League is niet altijd top."

Jaecques wil dat de Pro League moderner en dichter bij de fan staat. "We ijveren voor de inbreng van onafhankelijke leden", zegt hij. "We willen het vertrouwen in de Pro League herstellen."