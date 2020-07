Nieuwe voetbalkalender wordt deze middag bekendgemaakt: "Bijna niemand wil in een leeg stadion tegen Anderlecht of Club Brugge voetballen"

Deze middag wordt de Belgische kalender bekendgemaakt voor komend seizoen. Volgens kalendermanager Nils Van Brantegem was het dit seizoen een zeer moeilijke puzzel en daar heeft de coronacrisis uiteraard mee te maken.

Nils Van Brantegem gaf meer uitleg in Le Soir. Zo was vooral de maand augustus volgens hem een moeilijke puzzel. "Iedereen speelt in augustus twee keer uit en twee keer thuis. De clubs mochten drie tegenstanders opgeven waar tegen ze liever niet spelen in een leeg stadion."

Uiteraard werden er enkele topploegen genoemd. "Club Brugge en Anderlecht kwamen bijna altijd terug, maar die ploegen moeten ook wedstrijden spelen natuurlijk. Er zullen dus enkele ploegen minder tevreden zijn."