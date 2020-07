Danijel Milicevic : "Ik vertrek met opgeheven hoofd bij Eupen" & "liefst bij Belgische club"

Het contract van de ervaren middenvelder werd door Eupen niet verlengd. In afwachting van een nieuwe uitdaging onderhoudt Danijel Milicevic zijn conditie in Zwitserland.

Aan zijn tweede passage bij Eupen -Milicevic speelde er al van 2008 tot 2011- is een einde gekomen. "Mijn contract werd inderdaad niet verlengd", vertelt de ex-speler van AA Gent aan onze collega's van Walfoot.

"Jordi Condom, de nieuwe sportief directeur van de club, belde me op met de boodschap dat de club niet meer op mij rekende voor volgend seizoen. Zo zit de voetballerij nu eenmaal in mekaar. Maar ik laat de schouders niet hangen en blijf positief", benadrukt de 34-jarige Bosniër.

De man met de fijne traptechniek blikt dan ook tevreden terug op zijn tweede passage aan de Kehrweg. "Het seizoen 2018-2019 was lastig voor mij. Ik stond wat lager op het veld en Claude Makélélé speelde meestal erg behoudend. Afgelopen seizoen met Benat San José speelde ik hoger, als een echte spelmaker", vertelt 'Mili'.

"En dat lag me beter. Met vijf doelpunten en zeven assists kan ik dan ook zeker leven. Het samenspel met Jens Cools en Omid Ebrahimi liep erg goed. Ik ben nog steeds enorm blij dat we erin geslaagd zijn om het behoud veilig te stellen. Ik heb alles gegeven voor de club en vertrek er dan ook met opgeheven hoofd."

Wat volgt er nu voor de 34-jarige spelmaker? "Clubloos zijn is erg speciaal. Ik was 22 jaar toen ik het voor het laatst meemaakte. Twaalf jaar ben ik rustiger geworden. Ik blijf positief en maak me geen zorgen. Het liefst van al ga ik terug in België aan de slag, het is toch mijn tweede thuis geworden", besluit Danijel Milicevic.