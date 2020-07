Deinze-voorzitter hekelt Pro League: "Wij worden nog steeds niet toegelaten, maar Virton en Roeselare zijn wél al uitgesloten"

Onder meer Deinze kijkt vanaf de zijlijn toe naar de plotwendingen van de Pro League. De promovendus weet nog steeds niet welke tegenstanders het volgend seizoen zal moeten bekampen in 1B.

Denijs Van De Weghe, voorzitter van Deinze, bekijkt de hele hetze vanop een afstand. "Normaal gezien zouden we vanaf 1 juli steeds uitgenodigd moeten worden voor de vergaderingen, maar dat is tot dusver nog niet het geval. Vreemd, want Virton en Roeselare zijn intussen wél al uitgesloten... Niet echt logisch, dus", vertelt Van De Weghe aan Voetbalkrant.com.

Voor Deinze is het dus afwachten wat de uitkomst zal worden voor 1A, en bijgevolg ook voor 1B. "Het verandert elke dag. Zolang er in 1A niets beslist is, weten wij ook niets. Ik hoor dat sommige mensen zelfs denken aan een 1A met 20 teams. Wie gaan ze dan in 1B steken?!"

"Voor mij is het duidelijk: wij werden afgelopen seizoen kampioen en moeten dus promoveren naar een profreeks. Moet ik dan ook advocaten gaan inschakelen als er amateurclubs of beloftenteams worden opgetrommeld in 1B?"

Hoe dan ook blijft het ook voor de Oost-Vlamingen voorlopig gissen naar het format en tegenstanders. "We proberen rustig af te wachten, want we kunnen er toch niets aan veranderen. In tussentijd werken we verder aan onze hoofdtaak: een zo sterk mogelijke kern uitbouwen voor volgend seizoen", besluit de sterke man van Deinze.