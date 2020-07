Onfortuinlijke Sander Coopman geopereerd aan knie: "Net nu ik een beter gevoel had"

Sander Coopman kwam onder Bölöni amper aan spelen toe. De 25-jarige middenvelder vatte deze voorbereiding dan ook met veel ambitie aan. Een zware knieblessure, opgelopen in de oefenwedstrijd tegen Eupen, houdt de onfortuinlijke Coopman wellicht minstens zes maanden van de velden.

"Vorig jaar begon ik goed onder Bölöni, maar ik belandde al snel op de bank of zelfs in de tribune", vertelt Coopman in GvA. "Nu had ik een veel beter gevoel, met een trainer die voetbal wil spelen. Ik kon me makkelijker tonen op training, want Leko heeft meer oog voor wat je goed doet mét bal."

"Leko kwam me al zeggen dat hij mijn blessure erg jammer vond, omdat hij tot dusver erg tevreden was met wat ik al had laten zien. Dat maakt het allemaal des te pijnlijker. Bovendien liet ik ook de beste looptesten van de hele kern optekenen. Ik heb er alles aan gedaan om er te staan."

Ook de bekerfinale ziet Coopman aan zijn neus voorbijgaan. "Daar lig ik niet het hardste van wakker. Door de coronamaatregelen is die match minder aantrekkelijk. Zonde dat ik er Europees niet bij ga zijn. Tenzij we overwinteren, tenminste. Want ik reken toch mintens zes maanden om te revalideren", besluit de ex-speler van KV Oostende en Club Brugge.