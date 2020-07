Leko maakt zich allesbehalve druk in personeelstekort: "Kansloos? Dat is net het mooie aan voetbal"

Ivan Leko haalde de schouders op toen hij geconfronteerd werd met zijn personeelstekort met de bekerfinale in zicht. De Kroaat is er niet de man naar om zich zorgen te maken over iets waar hij toch geen vat op heeft.

Het is nu eenmaal zo. Leko heeft 18 volwaardige spelers om de finale tegen Club Brugge mee te spelen. Hij is ook niet van plan om daar veel tamtam rond te maken. "Ik ben geen coach die excuses zoekt", zei hij. "Kansloos? Heeft het dan wel zin om naar Brussel te reizen", schudde hij het hoofd. "Alé mannen, dat is nu juist het leuke aan voetbal. Leicester werd ook kampioen, KV Mechelen won de beker van Gent,... Alles kan in voetbal, dat maakt het ook zo mooi. We gaan het doen met de spelers die er zijn. De anderen (lees: aanwinsten en teruggekeerde spelers) zijn goeie trainingspartners in de wedstrijdjes."