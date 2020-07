De lat ligt opnieuw een stuk hoger bij Club Brugge, maar Clement weet waar hij naartoe wil met zijn kern

Club Brugge maakte afgelopen seizoen indruk met zijn voetbal en kroonde zich verdiend tot kampioen. Daar kan straks in augustus nog de Beker aan toegevoegd worden. Toch ligt de lat voor komend seizoen opnieuw een stuk hoger.

De competitie blijft prioritair en ook de Beker van België is altijd een doel, maar blauw-zwart wil zo graag eens overwinteren in de Champions League, zeker nadat ze karig beloond werden na hun knappe campagne op het miljoenenbal afgelopen seizoen.

Om die aspiraties waar te maken wil Clement ongetwijfeld een brede uitgebalanceerde kern ter zijner beschikking zou je denken, maar daar denkt de Brugse T1 toch even anders over: "Ik denk zelfs dat onze kern in aantal kleiner zal worden dan vorig jaar", verrast Clement in Het Laatste Nieuws.

Kleedkamer managen

"De uitdaging is om kwálitatief sterker te staan - een kern met spelers die allemaal dicht bij elkaar aanleunen. En dan wordt de volgende uitdaging om iedereen te laten snappen dat ze niet elke match kunnen spelen. Dat was begin vorig seizoen voor veel spelers moeilijk - het zorgde voor nervositeit."