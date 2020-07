Ruud Vormer legt uit wat hij miste bij titelviering en doet fans met steile ambities watertanden

Ruud Vormer was samen met zijn vrouw Roos America te gast in Vive La Vie bij Karl Vannieuwkerke. Daarin deed hij zijn plannen voor het komende seizoen uit de doeken.

Het moge duidelijk zijn: de Nederlandse middenvelder van Club Brugge mikt hoog in het nieuwe seizoen en wil opnieuw vol voor de prijzen gaan.

"Ik heb het wel gemist om de titel te kunnen vieren met de supporters, dat heb ik heel hard gemist. Het alternatieve feestje was ook wel leuk, maar het is niet het echte werk", aldus Vormer.

Gaan voor het hoogst haalbare

"We hopen volgend seizoen opnieuw kampioen worden en gaan daar alles aan doen. Het is vreemd om dat zonder publiek te moeten doen, want ik heb de supporters nodig. Tot nu toe gaat het aardig."

"Fit blijven is belangrijk, zeker in deze periode. Er komt een belangrijk seizoen aan waarin we voor het hoogst haalbare willen gaan. Verrassen in de Champions League, gaan voor de titel, ..."