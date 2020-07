17-jarige kapitein Marco Kana in oefenmatch, de opvolger van Kompany? "Het was een doordachte keuze"

Wie liep daar zaterdag met de kapiteinsband rond in de tweede oefenmatch tegen STVV? Wel ja, de 17-jarige Marco Kana. Vincent Kompany ziet iets van zichzelf in de verdediger/verdedigende middenvelder. En hij wil dat hij meer verantwoordelijkheid neemt.

Het was inderdaad maar in een oefenmatch, maar er stond veel meer geroutineerd volk op het veld. Toch verkoos Kompany om de band rond de arm van het talent te schuiven. "Dat Marco tegen STVV kapitein was, was een doordachte keuze", vertelt papa Guéry Kana in HLN.

"Het maakt deel uit van zijn leerproces. De club wil hem helpen. 'Nóg meer sturen, Marco.' Voor mij is een goeie aanvoerder het verlengstuk van de coach, maar heeft hij evengoed impact op zijn ploegmakkers en het spelverloop, ook als het niet draait. Daarin kan Marco nog groeien."

Kana is een slimme jongen. Hij gaat binnenkort ook voetbal met hogere studies combineren. "Mijn zoon is nuchter, hij weet dat hij veel te leren heeft. Er is geen betere plek om dat te doen dan Anderlecht. Hij is nog niet klaar voor het buitenland. Het is goed dat hij blijft."