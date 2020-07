Roofe naar de bank? Anderlecht staat dicht bij contractverlenging met jong talent

Wie wordt de eerste spits bij Anderlecht komend seizoen? Kemar Roofe is ervan overtuigd dat hij dat is. Maar bij Anderlecht zien ze wel iets in het jonge talent Antoine Collasin.

De 19-jarige Colassin debuteerde tegen Club Brugge meteen met een doelpunt Na enkele goede wedstrijden moest hij onder het mes gaan voor een enkelblessure. Maar hij lijkt helemaal klaar te zijn voor het nieuwe seizoen en geeft zelfs de beste indruk van alle Anderlecht-spitsen. Die andere spitsen zijn Kemar Roofe en Landry Dimata. Roofe was vorig jaar ook met tussenpozen geblesseerd en kon geen onuitwisbare indruk achterlaten. Landry Dimata is dan weer een jaar geblesseerd geweest en een grote onzekerheid voor paars-wit. Contractverlenging in de pijplijn Daarom willen Kompany en co graag dat Colassin zijn contract verlengt bij de club. Het contract van de aanvaller loopt nu tot 2022, maar Anderlecht wil hem graag een mooier contract voorstellen dat meer zou passen bij een status van basisspeler.