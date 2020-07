Heeft verlengd verblijf Luckassen gevolgen voor Vanden Borre?

Het verlengde verblijf van Derrick Luckassen is een belangrijke aanwinst voor Anderlecht. Ook Eric Van Meir is fan ven de Nederlandse verdediger.

"Hem aankopen voor 5 miljoen euro was simpelweg onmogelijk, dan was het budget op. Hem een extra jaar huren is een prima plan B", vindt Eric Van Meir in Het Nieuwsblad. "Huren is niet ideaal, maar nood breekt wet."

Van Meir weet ook dat Luckassen en Kompany het goed kunnen vinden met elkaar. "Van alle centrale verdedigers had hij de beste klik met Kompany. Ze hebben bij Anderlecht op dit moment een betrouwbare centrale verdediger nodig die ervaring heeft. Volgend jaar kan Kana misschien wel van hem overnemen."

Wat met Vanden Borre?

Volgen Van Meir kan de komst van Luckassen er voor zorgen dat ze Anthony Vanden Borre definitief laten gaan bij paars-wit. "Luckassen kan desnoods als rechtsback uit de voeten en speelde ook al als linksback. Dat is een grote troef, al ga ik er wel vanuit dat Luckassen centraal achter in zal spelen", doelt hij op de blessuregevoeligheid van Kompany.

"Maar hij kan dus indien nodig op de zijkant uit de voeten. Of dat gevolgen zal hebben voor Vanden Borre? Eerst wilden ze hem, dan niet meer, misschien nu terug wel. Het is moeilijk om daar zicht op te krijgen.