Jonge Belgische doelman wordt opgenomen in selectie: "Daarom heb ik voor Nederland gekozen"

De jonge Maxime Delanghe mag volgend seizoen voor het eerst van competitievoetbal proeven. De beloftevolle doelman stroomt door naar Jong PSV.

In tegenstelling tot in België spelen de beloften gewoon op professioneel niveau. "Daarom heb ik destijds voor Nederland gekozen. In België spelen beloftenploegen tegen elkaar, terwijl er hier al met de grote jongens wordt meegedaan", vertelt Delanghe aan het Eindhovens Dagblad.

"Ik geloof dat dit systeem ook beter is. Spelen in grote stadions en tegen volwassen spelers, daar word je veel beter van."

De jeugdinternational kwam in 2017 over van Anderlecht en lijkt zich die overstap nog geen moment beklaagd te hebben.