Transfer Bright Osayi-Samuel heeft geen haast: Emmanuel Dennis en Krépin Diatta blijven al zeker tot na de bekerfinale bij Club Brugge

De transfer van de flankaanvaller Bright Osayi-Samuel komt nu wel heel dichtbij voor Club Brugge. Hij zat het voorbije weekend niet in de selectie van QPR, omdat de trainer zei dat de gesprekken met een Belgische club goed zijn opgeschoten.

De kans is groot dat Bright Osayi-Samuel binnenkort een speler van Club Brugge is. QPR wil voorlopig 5 miljoen euro, maar bij Club Brugge hopen ze nog een deel van de transfersom te krijgen in de komende dagen.

Volgens Het Nieuwsblad beschikt Club Brugge over een sterke onderhandelingspositie. Ze zijn namelijk niet gehaast omdat er nog niemand vertrokken is. Het is nog niet duidelijk wat Emmanuel Dennis en Krépin Diatta zullen doen deze zomer, maar ze zouden al zeker tot na de bekerfinale bij de Belgische kampioen blijven. Tot dan wil iedereen bij de club de basisploeg bijeen houden.

Ook de transferperiode is in het voordeel van Club Brugge. Zo hebben ze ook in oktober nog de kans om transfers te maken door het coronavirus.