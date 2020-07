Egor Nazaryna verlaat Antwerp en trekt naar Zorya Luhansk

Antwerp middenvelder Egor Nazaryna verlaat the Great Old en trekt naar Zorya Luhansk. De Oekraïnse club laat weten dat de speler een contract tekende voor 3 seizoen.

In januari 2018 kwam de 23-jarige centrale middenvelder van Dnipro Dnipropetrovsk over naar Deurne-Noord. Potten brak hij niet op de Bosuil. Hij speelde amper 18 wedstrijden voor rood-wit, dat hem het afgelopen seizoen uitleende aan Karpaty. Daar maakte hij vijf doelpunten in 15 wedstrijden.