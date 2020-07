Amper vijf wedstrijden had Kaboré nodig om Manchester City te overtuigen: zoveel betaalden ze voor de Burkinees

Vijf matchen! Meer had Issa Kaboré niet nodig om zich in de gratie te spelen van de Europese grootmachten. Uiteindelijk trok Manchester City aan het langste eind. Toch zal men Achter de Kazerne nog even van de Burkinees (19) kunnen genieten: hij wordt uitgeleend aan KV, minstens voor één seizoen.

Gert Van Dyck, directielid, geeft in HLN meer tekst en uitleg bij de deal. "Ze hebben een duidelijk traject uitgestippeld voor Issa, wat belangrijk was voor ons. En we lieten hem enkel gaan voor een stevig transferbedrag."

Dat bedrag zou vastgelegd zijn op 4.5 miljoen euro. Daarnaast dwong Malinwa een percentage op de doorverkoop af én blijft de aalvlugge Burkinees nog minstens één seizoen op huurbasis uitkomen voor KV Mechelen. Al kunnen er dat ook twee worden.

Een stevig bedrag dus, dat meer dan welkom is. "Iedereen weet dat we in ons 1B-jaar een schuld hebben opgebouwd", aldus Van Dyck. "Daar kwam propere handen bij én de coronacrisis. In deze tijd is geld méér dan welkom. We zullen dit geld integraal aanwenden om onze schulden af te bouwen."