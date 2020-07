Recordtranser voor Belgische competitie bijna rond? 'Franse club bereidt bod van 30 miljoen euro (de vraagprijs) voor'

Nog maar eens een wending in de transfersoap rond Jonathan David, het jonge toptalent van KAA Gent. In de Franse media spreekt men van een nieuw bod op de Canadees. Een bod dat zou voldoen aan de vraagprijs.

De transfersoap rond Jonathan David gaat onverminderd voort. De interesse van Lille OSC in de aanvaller van Gent is nog niet uitgedoofd. Integendeel, want volgens het Franse Voix du Nord bereidt de Noord-Franse club een bod voor van 30 miljoen euro.

30 miljoen euro, zonder bonussen

Zo verhoogt LOSC haar bod stelselmatig. 25 miljoen euro + 5M aan bonussen werd geweigerd omdat de bonussen onrealistisch werden geacht. Ook een bod van 25 + 2M bleek onvoldoende.

Maar omdat ze bij Lille overtuigd zijn van de kwaliteiten van de Canadese aanvaller willen ze doorduwen in het transferdossier. Intussen zou er ook al interesse zijn vanuit de Premier League. Er zit dus een bod van 30 miljoen euro in de pijplijn, exclusief bonussen. Zal dat volstaan om het Gentse bestuur te overtuigen?