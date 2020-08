'Standard wou enorme coup plegen door dé man van Antwerp weg te plukken, maar hij blijft Great Old trouw'

François Fornieri is de man die Standard opnieuw financiële zekerheid bezorgt. De Luikse zakenman wil zich echter op sportief vlak ook meteen laten gelden. Al moet hij nog minstens een seizoen wachten.

We schreven vanochtend al dat François Fornieri vijftig procent van de aandelen van Standard heeft gekocht. Samen met Bruno Venanzi wil de Luikse zakenman van de Rouches opnieuw een topclub maken.

En hij had meteen ambities. Het Laatste Nieuws weet dat Fornieri meteen geprobeerd heeft om Luciano D’Onofrio - de Italobelg is één van zijn beste vrienden - terug naar de Vurige Stede te halen.

Contractverlenging of vertrek?

D’Onofrio heeft nog een contract voor een seizoen bij Antwerp FC. Bovendien wil de sportief directeur van de Great Old zijn woord tegenover Paul Gheysen niet breken. Maar of uitstel bij dezen ook afstel is?