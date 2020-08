Kevin De Bruyne trok uiteindelijk van Genk naar Chelsea, maar... 'Dit bedrag had Anderlecht destijds veil voor de middenvelder'

Kevin De Bruyne verruilde KRC Genk in 2012 voor Chelsea FC. De middenvelder zou anno 2020 één van de beste spelers op deze aardbol zijn. "Al had hij voor hetzelfde geld voor RSC Anderlecht of Standard gevoetbald."

Patrick De Koster herinnert zich de ontbolstering van Kevin De Bruyne bij KRC Genk nog heel goed. “Ik kreeg telefoontjes van Bayern München, AC Milan, Juventus, Arsenal, Manchester City, Chelsea FC,...”

“Elk bod hebben we doorgespeeld aan KRC Genk”, gaat de zaakwaarnemer van De Bruyne verder in Het Laatste Nieuws. “Maar als ik toen overal gezegd had dat hij tien jaar later bij de beste tien spelers van de wereld zou zijn, hadden ze me wellicht uitgelachen.”

Als ik toen overal gezegd had dat hij tien jaar later bij de beste tien spelers van de wereld zou zijn, hadden ze me wellicht uitgelachen

Maar ook in eigen land waren er aanbiedingen. “Standard en FC Twente waren concreet. Bij de Nederlanders was Michel Preud’homme toen trainer. RSC Anderlecht was zelfs héél concreet. Uiteindelijk struikelden ze allemaal over de prijs van Genk.”

Vier miljoen euro vonden de Rouches en paars-wit te veel voor een 19-jarige. Anderlecht deed een nieuwe poging en bood anderhalf miljoen euro. Daarbovenop werden Oleksandr Iaokovenko en Thomas Chatelle naar Limburg gestuurd.

De Smurfen hadden er echter geen trek in. Bovendien had Anderlecht net Dennis Praet uit de Limburgse jeugdopleiding geplukt. De Brusselaars waren op voorhand kansloos. Toen kwam een telefoontje uit Londen…