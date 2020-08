Club Brugge wint laatste oefenwedstrijd dankzij hattrick van Michael Krmencik

Club Brugge heeft haar laatste oefenwedstrijd winnen afgesloten. Het versloeg het Luxemburgse Titus Petange met 3-0.

Hoofdrol van de dag was voor Michael Krmencik. De Tsjech zat tijdens de bekerfinale nog op de tribune en mocht dus vertrouwen tanken. Dat deed hij ook met drie doelpunten.

Clement koos voor heel wat jong geweld, al mochten er met Rits, Schrijvers, Okereke en Dennis toch ook enkele gevestigde waarden opdraven. Naast Krmencik was ook Dennis in goede doen. De Nigeriaanse aanvaller was bij alle drie de doelpunten betrokken. Bij het eerste en laatste doelpunt verzorgde hij de assist. Bij het tweede doelpunt werkte Krmencik een rebound van Dennis binnen.

Club Brugge kan zich nu beginnen voorbereiden op de eerste speeldag. Zaterdag neemt het het thuis op tegen Charleroi.