"Hij gaat niet plots binnen de lijntjes kleuren en hij is niet bepalend": De meningen over Didier Lamkel Zé zijn verdeeld, wat is uw mening?

Didier Lamkel Zé maakte indruk in de bekerfinale met een prima prestatie, een goed gedrag en een pre-assist voor het doelpunt van Lior Refaelov. Is hij op weg naar een nieuwe kans en zou dat goed zijn? Niet iedereen is overtuigd.

Ivan Leko was in Extra Time positief over de winger die hij plots toch de kans gaf bij de A-kern en zelfs liet starten in de basis. En ook bij onder andere General Manager Sven Jaecques werd niet meteen een verlengd verblijf uitgesloten.

Stap per stap

"Laat het ons stap per stap bekijken", klonk het bij hem al voor de bekerfinale. Didier Lamkel Zé lijkt ondertussen zelf een en ander te willen laten rusten en zo kan de Kameroense winger zich misschien toch herlanceren.

Vorig seizoen lieten veel spelers binnen de kern hem links liggen, maar de mensen die daar het fermst in waren - Wesley Hoedt op kop in bewoordingen dan toch - zijn ondertussen niet meer te vinden op De Bosuil, dat kan meespelen.

Lamkel Zé is niet dé bepalende speler van Antwerp

Toch is niet iedereen even lyricsh over de flankspeler: "Voor het bestuur is het heel moeilijk om zo'n knoop door te hakken", beseft Gerd Verheyen bij Sporza. "Hij heeft sportief zijn waarde, maar zijn cijfers blijven mager naar mijn gevoel."

"Hij is niet dé bepalende speler van Antwerp. Dieumerci Mbokani en Lior Refaelov zijn dat veel meer. Lamkel Zé heeft zijn marktwaarde, maar er is zoveel gebeurd ... Ook bij de bekerviering stond hij nog wat buiten de groep. En ik heb mijn vragen erbij dat hij plots wél tussen de lijntjes zou beginnen kleuren."