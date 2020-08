Licentiecommissie houdt actief coachende Vincent Kompany in de gaten: "Er is maar één T1 bij Anderlecht en dat is Franky Vercauteren"

Vanwege een blessure moet Vincent Kompany straks toekijken vanaf de zijlijn, maar dat weerhoudt de Rode Duivel er niet van om actief mee te coachen tijdens de oefenwedstrijden.

Al moet Kompany daar straks wel mee oppassen. Hij beschikt namelijk niet over het juiste diploma. Straks zal hij dus plaats moeten nemen in de tribune.

Anders riskeert Anderlecht weer een boete. Vorig seizoen moest het ook al eens 5.000 euro ophoesten, omdat de rol van Kompany niet duidelijk was. Licentiemanager Nils Van Brantegem houdt Kompany in de gaten.

"Er is maar een T1 bij Anderlecht en dat is Franky Vercauteren. We houden hen in de gaten, maar dat doen we bij elke eersteklasser. De regels zijn duidelijk, maar een verwittigd man is er twee waard."