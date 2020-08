Peter Verbeke tevreden met verkoop Kemar Roofe: "Ook voor Anderlecht de juiste zet"

Het vertrek van Kemar Roofe van Anderlecht naar Rangers stelt ook Peter Verbeke tevreden. De sportief directeur zegt dat Anderlecht zich zo weer kan focussen op jonge spelers met doorgroeimogelijkheden.

Peter Verbeke denkt dat zowel Anderlecht als Roofe er goed aan deden de transfer af te ronden.

"Voor RSCA is dit ook de juiste keuze. We willen voortaan zoveel mogelijk investeren in jonge talentvolle spelers met doorgroeimogelijkheden", zegt Verbeke op de website van Anderlecht.

"We willen Kemar bedanken voor zijn nooit aflatende inzet. Hij was een toonbeeld van professionaliteit bij ons. We wensen hem dan ook alle succes bij zijn nieuwe topclub. Voor Kemar is deze transfer een uitgelezen kans om een lang contract te tekenen."

Hoeveel Anderlecht voor Roofe vangt is niet duidelijk. Maar de transfer van Mustapha Bundu zou nu wel eens in een stroomversnelling kunnen komen.