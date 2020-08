Never change a 'cup winning' team? Ivan Leko heeft nog geen knoop doorgehakt in keeperskwestie

Een week na de euforische zege tegen Club Brugge begint Antwerp aan de Jupiler Pro League. Kiest Ivan Leko opnieuw voor de elf die hij in de bekerfinale aan de aftrap bracht.

We legden het voor aan de Kroatische trainer. Is hij heilig overtuigd van het principe 'never change a winning team', of in dit geval een 'cup winning team'? Wij gaan ervan uit dat hij toch minstens een wijziging zal doorvoeren.

"Als je over een goeie groep beschikt dan is die lijst van elf of achttien het moeilijkste wat er is voor een coach. Enerzijds heb ik wel respect voor dat principe en anderzijds wil ik de beste spelers van het moment opstellen", legde Ivan Leko uit.

Verstraete, Boya, De Pauw

Voor de match tegen Moeskroen kan de trainer zijn spelers simpelweg uit een grotere vijver opvissen. Jongens die voor de finale niet speelgerechtigd waren, zoals Birger en Louis Verstraete, Frank Boya en Nill De Pauw, mogen op 8 augustus wel op het wedstrijdblad staan.

En dan zijn er nog de jongens die in de bekerfinale mochten invallen of op de bank moesten blijven. Zij willen het ongelijk van hun trainer bewijzen. Ivo Rodrigues bijvoorbeeld, of Koji Miyoshi. Maar de moeilijkste kwestie is misschien die van de doelmannen.

Dilemma der doelmannen

"Absoluut. Dat is mijn grootste dilemma!" Een luxeprobleem dus voor Leko. Geeft hij opnieuw het vertrouwen aan Davor Matijas. Hij hield de nul in de bekerfinale, maar is meer iemand voor de toekomst.

Jean Butez en Alireza Beiranvand werden gehaald om met elkaar de strijd aan te gaan. De Iraniër schoof met een dik pas ijs om zijn knie aan de lunchtafel, maar heeft niets ernstigs. "Een van de drie zal zaterdag met een big smile rondlopen. De andere twee zullen teleurgesteld zijn", hield Leko het mysterieus.

"Maar ik heb zelf ook nog niets beslist. We hebben drie goede doelmannen. Wie ik ook kies, het is nog geen keuze voor de rest van het seizoen", besloot Leko