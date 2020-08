Ondanks nadeel zijn Antwerp, KV Mechelen en Beerschot blij dat ze thuis mogen spelen: "Pluim voor de Pro League"

Het hing even aan een zijden draadje, maar KV Mechelen - Anderlecht en Antwerp - Moeskroen mogen dit weekend dan toch doorgaan. Tot grote tevredenheid van de twee clubs uit de provincie Antwerpen.

Het duurde even, maar de beslissing is dan toch gevallen! "Als club hebben we ook begrip voor het lange wachten. We beseffen dat dit een moeilijke knoop was om door te hakken maar we zijn blij met het resultaat", aldus Frank Lagast van KV Mechelen bij Gazet van Antwerpen.

"Ik wil ook een pluim geven aan de Pro League, want het protocol dat zij uitgewerkt hebben, heeft mee voor deze positieve beslissing gezorgd", reageerde Sven Jaecques van Antwerp. "Het is goed dat de knoop nu op een kordate manier is doorgehakt."

Nadeel voor Antwerp, KV Mechelen en Beerschot

Dat Antwerp, KV Mechelen maar ook Beerschot tot donderdag niet normaal (wel contactloos) konden trainen nemen ze er dan maar bij. "Ander clubs hadden dat nadeel niet en kunnen zich dus beter voorbereiden" aldus Jaecques.

"Trainen was nu niet bepaald evident met maximum tien personen en contactloos", voegde Beerschot-woordvoerder Sven Van den Abbeele er nog aan toe.