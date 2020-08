Clement sust Club Brugge-fans: "We willen ons gericht versterken, voor hetzelfde geld hadden hier al twee of drie nieuwe spelers gestaan"

Na de zeperd van Club Brugge in de bekerfinale tegen Antwerp, panikeert Philippe Clement nog niet. Al beseft de Brugse T1 wel dat wat extra versterking geen overbodige luxe zou zijn.

Blauw-zwart hield zich immers nog opvallend gedeisd op de zomermercato. Clement verzekerde op de persbabbel voorafgaande de seizoensopener tegen Charleroi dat er daar weldra binnenkort verandering in komt.

"We willen nog gerichte versterkingen doen, zowel het bestuur als ik. We zijn ermee bezig, maar het zijn andere tijden nu, met corona. Sommigen zitten in een andere cyclus en gaan nu op vakantie. Dat zorgt ervoor dat die transferperiode langer duurt. Voor hetzelfde geld hadden hier al twee of drie nieuwe spelers gestaan."