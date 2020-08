Wie is nu de coach bij Anderlecht? "Vincent en ik hebben daar nog geen seconde over gebabbeld... Moet hij soms zwijgen?"

"Wie is nu eigenlijk de coach bij Anderlecht?" Het was een vraag die sommigen zich stelden nadat Vincent Kompany het roer tijdens de oefenmatchen overnam na zijn blessure en Frank Vercauteren zwijgend op de bank bleef zitten. "Maar ik coach nooit in de voorbereiding", zucht Vercauteren.

De Licentiecommissie heeft al laten weten dat ze Anderlecht in het oog houden omdat Kompany nog geen licentie heeft. Vercauteren zag er geen probleem in dat Kompany coachte tijdens de voorbereiding. "Wat is het verschil met anders? Wie heeft me de laatste jaren gevolgd tijdens de voorbereiding?", richtte hij zich tot de aanwezige journalisten.

"Ik coach nooit in de voorbereiding. Ik vind het belangrijker om te observeren en te zien of mijn spelers zelf beslissingen kunnen nemen. Ik heb al meegemaakt dat ze me dan vragen 'Coach, wat moeten we doen?' of 'Coach, we spelen zoals jij wil'. Dat is een uitstekend leermoment. En dan mogen anderen van mij wel aanwezigen geven, ook Kompany. Ik zie niet in waarom niet. Moeten we aan Kompany vragen dat hij zwijgt? Bizar!"

Vercauteren is bezig met het grotere geheel. "Ik wil dat Anderlecht beter wordt. Ik weet zelfs niet waarom we hierover praten. Vincent en ik hebben het daar nog geen seconde over gehad."