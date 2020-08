"Ik hoop het voor hem, zijn carrière en zijn familie": Ivan Leko heeft een wijze raad voor Lamkel Zé

Er is al veel gezegd en geschreven over de zet van Ivan Leko om Didier Lamkel Zé een week voor de bekerfinale terug in zijn kern op te nemen. Het pakte goed uit, want de Kameroener speelde een sterke match, maar toch hoopt Leko op een mentaliteitswijziging.

Eerst en vooral wil Ivan Leko benadrukken dat er ook wat geluk mee gemoeid was. Als Antwerp had verloren had zijn keuze voor Didier Lamkel Zé ook een vernietigend effect kunnen hebben. "Mijn buikgevoel vertelde me dat hij moest spelen. Niemand wist hoe het zou uitdraaien, ik ook niet. Als ik zou zeggen dat ik zeker wist dat hij top zou zijn, dan ben ik een leugenaar. Hij trainde ook nog maar een week mee", schetste Leko de situatie. Ego aan de kant schuiven Maar het draaide goed uit. De vraag is echter: kan hij dit volhouden? Niemand die daar nu een antwoord op kan bieden, ook Leko niet. Maar hij hoopt wel op een mentaliteitswijziging bij de Kameroener. "Ik hoop voor hem, voor zijn carrière en voor zijn familie dat hij verandert. Want hij kan het leven van zijn naasten een stuk mooier maken. En ik hoop ook dat hij zijn ego aan de kant kan schuiven. Want daar heb je twee minuten genot van. Dus gebruik het talent dat God je heeft gegeven en maak iets van je leven", was de raad van de Kroaat.