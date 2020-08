KV Mechelen overtuigde niet in voorbereiding, maar... "Ik zag progressie tegen OHL en Metz"

Zondag begint KV Mechelen de competitie met een topmatch tegen Anderlecht. In een leeg stadion, wat bij Malinwa natuurlijk een slok op een borrel scheelt. Rob Schoofs kijkt er echter naar uit en zoekt geen excuses.

Er waren de coronamaatregelen, maar de oefenmatchen brachten daarvoor ook niet wat ervan verwacht werd. "Nee, de resultaten waren absoluut niet goed. We hebben ook wel wat problemen gehad tijdens de voorbereiding met blessures. Daardoor hebben we in veel wedstrijden ook met jonge gasten moeten spelen", zegt hij in GvA.

"Maar in de matchen tegen OHL en Metz zag ik wel progressie. Zeker in Metz hadden we moeten winnen. Ik maak me dus weinig zorgen. We zullen klaar zijn. Een competitiematch is ook iets helemaal anders dan een oefenwedstrijd.”

KV Mechelen zag heel wat ervaring vertrekken. “Ik denk dat de kern in de breedte is afgeslankt ten opzichte van vorig jaar. Met Swinkels, Tainmont, Corryn en Vanzeir zijn er gasten vertrokken die een groot deel van het seizoen hebben gespeeld. Als er dan een paar blessures bijkomen, dan merk je toch dat we niet heel breed zitten. Gelukkig zijn jongens als Van Cleemput en Peyre op tijd fit geraakt voor de competitiestart.”