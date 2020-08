Anderlecht en Racing Genk niet te spreken over opname U23 Club Brugge in 1B

Anderlecht en Racing Genk hebben in een open brief aan de Pro League laten weten niet akkoord te gaan met de opname van de Brugse beloften in 1B.

Anderlecht en Racing Genk staan zelf gekend om hun jeugdwerking en hadden graag zelf de plek van Club Brugge ingenomen. De keuze viel echter op Club Brugge, vanwege de eindklassering in de beloftencompetitie vorig jaar en de algemene quotering van de jeugd. Bij Anderlecht noemen ze het 'onevenwichtige criteria'. Peter Verbeke had zelf graag enkele jongeren in 1B gestald en spreekt van concurrentievervalsing. "Zij kunnen er grotere stappen maken richting het eerste elftal. De Brugse talenten krijgen een formidabel uitstalraam en ontwikkelingsplatform aangereikt. Zij zullen hier op alle vlakken voordeel uit halen." Zo zou bijvoorbeeld Sieben Dewaele een jaartje hebben kunnen rijpen in 1B. "Nu moeten we hem vanop afstad volgen, terwijl hij evengoed hier in 1B met onze eigen coaches had kunnen spelen. Dat is frustrerend."