Officieel: Julien Ngoy keert terug naar België

AS Eupen heeft een nieuwe aanvaller aangetrokken. De jonge Julien Ngoy keert terug naar België.

Julien Ngoy verlaat Stoke City en sluit zich aan bij Eupen waar hij een contract voor twee seizoenen heeft getekend. Opgeleid door Anderlecht en Club Brugge, vertrok de U21-international op 16-jarige leeftijd naar Engeland en maakte zijn Premier League-debuut in het seizoen 2016-2017. In 2018 werd hij in uitgeleend aan Walsall en het volgende seizoen werd hij richting Grasshopers Zürich gestuurd, waar hij vijf doelpunten maakte in 22 wedstrijden.