Vrancken over zijn goudhaantjes: "Ik verwacht niet meer van hen dan vorig seizoen"

Wouter Vrancken heeft twee goudhaantjes rondlopen, waarvan er eentje al verkocht is aan Manchester City. Issa Kabore en Aster Vranckx staan voor het seizoen van de bevestiging, maar Vrancken wil de lat niet te hoog leggen.

“Ik verwacht niet meer van hen dan vorig seizoen”, aldus Vrancken in GvA. “Als ze ­hetzelfde brengen, ben ik al heel tevreden. Ondanks de belangstelling zijn ze ook hetzelfde ­gebleven. Kabore is nog altijd de rustige, goedlachse jongen die hij al was nog voor hij bij City tekende. Even leergierig en hard werkend op training. Die jongen zal niet snel naast zijn schoenen lopen.”

En van Vranckx weet hij wat hij eraan heeft. "Vergeet niet dat hij nog altijd maar 17 is, hé. We mogen ook niet te veel gewicht op zijn schouders leggen. Hij moet dit seizoen zo goed mogelijk proberen een constante in zijn spel te krijgen. En als het een tijdje wat minder loopt, dan is dat niet het einde van de wereld. Hij moet zich ­rustig verder ontwikkelen. Geen enkele carrière verloopt zonder ups en downs.”