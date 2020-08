Eindelijk weer 1A voor Beerschot-verdediger: "Ik kreeg het stempel van verrader, maar het sportieve was het belangrijkste"

Frederik Frans speelt weer in de hoogste afdeling. De 31-jarige centrale verdediger dwong elf jaar geleden al eens de promotie af met Lierse, maar gaat nu met Beerschot op zoek naar erkenning.

De promotie met Lierse was mooi, maar die met Beerschot heeft toch nog wat extra glans. "Ik was toen heel jong en er was wel veel volk. Ondanks dat ik toen 25 matchen speelde, heb ik nu ook het gevoel dat mijn aandeel groter is. Misschien beleef ik het allemaal iets bewuster. Vanaf de winterstop zat het gevoel hier meteen goed", zegt hij in GvA.

Zijn overstap van Lierse Kempenzonen naar Beerschot lag gevoelig. "Ik voelde dat deze club snakte naar de promotie en dan ben je blij dat je daar deel van mag uitmaken. Van sommige mensen kreeg ik toen nog de stempel verrader, maar het financiële plaatje was toen van ondergeschikt belang. Ik wou sportief opnieuw een stap vooruit zetten en had het gevoel dat ik 1A nog in mij had. De transfer naar Beerschot is uiteindelijk de beste stap die ik ooit gezet heb.”