OFFICIEEL: Jens Teunckens zet zijn carrière verder in het buitenland

Jens Teunckens was een van de doelmannen wiens contract niet werd verlengd bij Antwerp. Hij zocht de voorbije weken naar een nieuwe club en die heeft hij nu ook gevonden. De 22-jarige sluitpost gaat aan de slag in Cyprus.

Jens Teunckens streek in 2018 neer bij Antwerp en moest de voorbije twee seizoenen vanop de bank toekijken. Sinan Bolat was onbetwist titularis en de jonge doelman kwam aan vier officiële matchen voor de Great Old.

Zijn contract liep op 30 juni van dit jaar af en het werd niet verlengd. Jens Teunckens wilde naar een club waar hij eerste doelman kan worden en die heeft hij nu ook gevonden. Niet bij de deur, zo blijkt, want de voormalige Jonge Duivel trekt naar AEK Larnaca in Cyprus.

Dat maakte de Cypriotische club maandag bekend. Teunckens tekende een contract voor twee seizoenen bij zijn nieuwe club, die vorig seizoen op de vijfde plaats strandde in de nationale competitie.