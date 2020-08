Geen geslaagde test bij Anderlecht voor Anelka junior, die nu op proef gaat bij andere Belgische topclub

De zoon van Nicolas Anelka probeert zich aan te sluiten bij een Belgische club. Eerst ging hij op proef bij Anderlecht, maar daar kon hij niet blijven...

Maandag meldde de Waalse omroep RTBF dat Kais Anelka, de 12-jarige zoon van voormalig sterspeler Nicolas Anelka, op proef was bij Anderlecht. Meer nog, het leek erop dat hij aan de slag zou kunnen gaan bij de U13 van RSCA.

Maar dat ging uiteindelijk niet door en de jonge Anelka probeert het nu bij een andere club. Volgens La Dernière Heure gaat Kais nu bij Standard op proef.

Hoe komt de zoon van de ex-spits van onder meer Arsenal, Chelsea en Real Madrid terecht in België? Anelka zelf woont in Dubai, maar zijn vrouw, een Belgische choreografe, en kinderen wonen in Ukkel.