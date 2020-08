Paul Gheysens ambitieus tijdens de huldiging van Antwerp: "Dit is geen eindpunt, dit is nog maar het begin!"

Op den Bosuil werden de spelers van Royal Antwerp vandaag gehuldigd als bekerwinnaars. Wegens de coronamaatregelen konden fans niet bij de huldiging aanwezig zijn. Maar voor de speciale gelegenheid werden de vlaggendragers wel opgetrommeld.

De spelers namen deze morgen vroeg plaats in de tribune waar de fans normaal gesproken zouden gezeten hebben. Door de coronamaatregelen konden de fans helaas nog steeds niet aanwezig zijn. De ingetogen ceremonie ging van start met een kleine hulde gebracht door de Antwerpse fanfare. Voorzitter Paul Geysens had enkele woorden voor de fans, de stad en de spelers van Antwerp:

Eerst sprak hij over de fans, die wegens de coronamaatregelen ook hier niet aanwezig konden zijn om deze mijlpaal met hun ploeg te vieren.

“Ik wil ze bedanken voor alles wat ze doen voor de club. Ze steunen ons door dik en dun. Zonder hen hadden we hier nu nooit gestaan. Ze zijn de trouwste supporters van het land.”

Bekerwedstrijd:

Gheyssens sprak ook over hoe hij de bekerwedstrijd beleefd had.

“Toch bijzonder en niet evident in de omstandigheden waarin we ons bevinden. Het is een mooie mijlpaal in het bijzondere verhaal van Antwerp.”

Dat ze het mochten opnemen tegen de landskampioen, maakte het extra speciaal vond de voorzitter. Hij is trots op zijn troepen en bedankte de spelers meermaals voor hun inzet.

“Een team is maar zo sterk als hun zwakste schakel, en hier was geen zwakste schakel. In tijden van corona wordt voetbal alsmaar belangrijker. Het is een bindmiddel geworden voor de mensen. Hoop en gemeenschapsgevoel zijn belangrijk voor het algemeen welzijn, en dat is wat voetbal momenteel brengt in onze maatschappij.”

Investeren:

Gheysens sprak ook over de reacties die hij kreeg toen hij plannen opmaakte om te investeren in Antwerp:

“Mensen spraken altijd maar over het risico. Maar het besturen van een voetbalclub kan je vergelijken met het besturen van een bedrijf." Vervolgens deed de voorzitter van den Antwerp zijn strategie uit de doeken:

“Het begint bij een goede organisatie, een goede werking. Kwaliteit boven kwantiteit, discipline en doorzettingsvermogen. Ondernemen is de juiste beslissingen durven nemen op het juiste moment.”

“Bovendien zag ik meteen het potentieel van de club. De aanhang en de steun van de stad die zwaar investeert in haar infrastructuur. Dankzij al deze dingen staat Antwerp terug waar het verdient te staan. En dit is geen eindpunt! Dit is geen eindpunt, dit is nog maar net het begin.”

De voorzitter heeft dus duidelijk nog grote ambities voor de club.