Van Ranst analyseert eerste speeldag JPL: "Geef het voetbal een aantal matchen" en "Totaal vermijdbaar"

De bekerfinale en de kampioenschapsfinale in 1B tussen OH Leuven en Beerschot hadden wat kwaad bloed gezet bij de virologen en dus was het afwachten wat speeldag 1 zou geven op dat gebied. Helemaal tevreden is Marc Van Ranst niet.

Mehdi Bayat sprak de spelers van Charleroi toe met zijn mondmasker van de neus en hier en daar werden doelpunten toch nog vrij uitbundig gevierd door de spelers, inclusief knuffels op het veld en dergelijke meer. “Voor een nieuwe coronagolf zal het misschien niet zorgen, maar voor de perceptie helpt het niet”, aldus Marc Van Ranst in Het Nieuwsblad. “De spelers worden vaak getest, maar het maakt hun bubbel niet honderd procent veilig. Ze gaan ook naar huis tussendoor, hé.” Begrafenissen “Ik heb veel ploegen opnieuw zien vieren door op elkaar te gaan liggen. Dat is compleet vermijdbaar. Het is niet dat op die manier juichen even essentieel is als de buitenspelval. Bij begrafenissen is er ook emotie en wordt er nu ook niet geknuffeld … Geef het een aantal matchen, zodat iedereen zich kan aanpassen. En tot dan wacht ik met veel plezier op de eerste ploeg die met juichen een positieve perceptie creëert.”