Kwelduivel van Mitrovic wil zich bij OHL nog meer in de kijker spelen van Leicester City

Oud-Heverlee Leuven heeft een jonge doelman in huis gehaald, maar dat wil niet zeggen dat hij nog groen achter de oren ziet. Daniel Iversen heeft al heel wat wedstrijden op profniveau gekeept en wil het ooit tot het eerste elftal van Leicester City schoppen.

In 2016 belandde Daniel Iversen als 18-jarige bij Leicester City. Voor de hoofdmacht speelde hij nog niet, maar hij mocht al wel ervaring opdoen in de Engelse vierde en derde klasse. Eerst bij Oldham en vervolgens bij Rotherham, waarmee hij promotie naar de Championship afdwong.

Voor de Foxes spelen

Met vierdeklasser Oldham stuntte hij door het Fulham van Aleksandar Mitrovic uit de FA Cup de kegelen. Iversen pakte toen een beslissende strafschop van de ex-spits van Anderlecht. "Zonder twijfel het hoogtepunt uit mijn carrière", zei hij op de clubwebsite van OHL.

In 1A wil hij ervaring komen opdoen, maar het grotere doel is om ooit voor de Foxes te spelen. "Uiteraard besef ik dat er mij nog een lange weg volgt om die droom te realiseren. Ik wil me nu in de eerste plaats verder ontwikkelen bij OH Leuven. Daar kijk ik echt naar uit", besloot hij.