Transfernieuws en Transfergeruchten 12/08: Gerkens - Promes - Sorloth

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Ex-Gentspeler Sorloth kan op interesse rekenen van RB Leipzig

Nadat hij topschutter werd in de Turkse competitie, is the sky the limit geworden voor de Noorse spits Alexander Sorloth. Zo zou er concrete interesse zijn van een absolute topclub. (Lees meer)

Quincy Promes staat in de belangstelling van Arsenal

Het was een verrassende transfer vorige zomer, Quincy Promes die van Sevilla naar Ajax ging. Maar na amper één jaar kan de Nederlandse flankspeler al op interesse rekenen van Europese topclubs. (Lees meer)

Pieter Gerkens zou bij Antwerp een driejarig contract krijgen

Helemaal officieel is het nog niet, maar verschillende media zijn er wel zeker van: Pieter Gerkens verlaat Anderlecht en trekt voor drie seizoenen naar Antwerp. De officiële communicatie van de bekerwinnaar wordt eerstdaags verwacht. (Lees meer)