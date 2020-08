Transfernieuws en Transfergeruchten 13/08: N'Sakala - Arteaga

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

N'Sakala blijft in Turkije voetballen

Fabrice komt vanaf heden uit voor Besiktas. Hij tekende een contract tot 2022 bij de Turkse topclub. De linksachter was al in Turkije aan de slag, toen Anderlecht hem in 2016 verhuurde aan Alanyaspor en hem vervolgens ook verkocht aan die club. De Congolees trekt transfervrij naar Besiktas.

Gent geeft Jossue Dolet eerste profcontract

Na al het inkomend transfergeweld deze zomer heeft er nu ook een jongeling uit de eigen jeugdopleiding zijn eerste profcontract bij de Buffalo's getekend. (Lees meer)