Standard gaat met 'nieuwe Mbokani' aan de haal

Standard zou dichtbij hun eerste grote transfer van deze zomer staan.

Standard heeft zich voorlopig koest gehouden op de transfermarkt, maar staat nu toch op het punt om een grote transfer af te ronden. Een van de grootste beloften van het Congolese voetbal, Jackson Muleka, staat op het punt te verkassen naar Standard.

De spits van 1,80 meter is een rechtsbenige aanvaller -maar zeker ook niet slecht met links- met heel wat kracht en snelheid, die doet denken aan Dieumerci Mbokani. Muleka is ook sterk met het hoofd en op meerdere posities inzetbaar. Hij zou de nieuwste attractie moeten worden op de Belgische velden.

Er was ook heek wat interesse van andere Europese clubs, voornamelijk uit Frankrijk. Maar de Congolese spits werd al snel prioriteit voor Standard en het Luikse bestuur deed er dan ook alles aan om hem niet door de handen te laten glippen. Ook Anderlecht was geïnteresseerd in Muleka, maar Standard speelde korter op de bal.

Muleka moet zijn medische testen nog afleggen, maar op enkele details na is de transfer afgerond.